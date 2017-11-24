Bekir Bozdağ 'Mısır'daki saldırıyı gerçekleştirenler insanlık düşmanıdır'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mısır'ın Ariş kentindeki 235 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı yapan teröristler, onlara saldırı emrini veren terör örgütleri ve bu örgütleri kullananlar; insanlık düşmanıdır, din düşmanıdır. İnsanlık, din ve inanç düşmanı teröristler, terör örgütleri ve bunların arkasındaki karanlık güçlerle; amasız ve amansız mücadele şarttır." ifadelerine yer verdi.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Mısır halkının üzüntüsünü paylaştıklarını belirten Bozdağ, "Mısır halkına ve Mısır hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Türkiye ve Türk halkı, terör saldırıları karşısında kardeş Mısır halkının ve Mısır'ın yanındadır. Mısır'ın El Ariş şehrindeki El-Ravdah Camine cuma namazı sırasında yapılan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hangi dinden, nerede olursa olsun mabetlere ve ibadet edenlere yapılan her saldırı; insanlığa, insani değerlere ve inanca açık saldırıdır. Bu saldırıyı yapan teröristler, onlara saldırı emrini veren terör örgütleri ve bu örgütleri kullananlar; insanlık düşmanıdır, din düşmanıdır. İnsanlık, din ve inanç düşmanı teröristler, terör örgütleri ve bunların arkasındaki karanlık güçlerle; amasız ve amansız mücadele şarttır. Terörle mücadelede başarı için; uluslararası samimi iş birliği ve terörle amasız ve amansız mücadele şarttır."