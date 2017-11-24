Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Salı günü CHP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Senin çocuklarının yurt dışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca para var mı' demişti.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum. Kaç milyon dolar paran var? Çıkar bakalım. Çıkacağız milletin önüne. Benim, çocuklarımın, dünürümün 1 dolar hesabını bulursan gel bana söyle. Senin kaç milyon dolar paran var bunu bir çıkar bakalım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu, Brüksel'de katıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Başbakanı katildir, Reyhanlı’da kanlı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Başbakan öldürtmüştür. Esad ile Erdoğan arasında ton farkı var" demişti.