Bakan İsmet Yılmaz'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında Çankaya Köşkünde düzenlenen kahvaltıda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da açıklama yaptı

Bakan Yılmaz, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sağlık ve huzur dolu nice öğretmenler gününe sevdikleriyle birlikte ulaşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, nesilleri yetiştirmek, Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için ülkenin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla, eğitimin meşalesini taşırken şehit düşen, hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle, saygı ve minnetle andığını belirtti.

"Uğruna can verdikleri değerler bugün daha güçlü. Ülkemiz medeniyet yarışında düne kıyasla bugün daha ilerde. Eğitim meşalesi bugün daha parlak olarak elden ele taşınıyor, nesilden nesile aktarılıyor. Bu da bizim yarınlara olan umudumuzu artırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuşan Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'a eğitime verdiği destek, öğretmenlere gösterdiği ilgi ve Çankaya Köşkü'nde kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim sisteminin temel unsuru öğretmendir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin demokratik değerlerle buluşmasında, onların milli ve manevi değerlerle donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşaa edecek gençlerin yetiştirilmesinde en büyük pay hiç kuşkusuz öğretmenlerimize aittir. Eğitimin genel başarısı, herkes kabul ediyor ki, asla öğretmenin başarısından fazla olamaz. Öğretmen ne kadar iyiyse, sistem de o kadar iyidir."

"Öğretmenlik en itibarlı meslekler arasında"

Öğretmenlerin, çağın önünde olması gerektiğine değinen Bakan Yılmaz, yaşanan çağda bilgi ve teknolojinin baş döndüren bir süratle değiştiğini ve geliştiğini, bunun doğal bir sonucu olarak da birgün önce öğrenilenlerin, birgün sonraya yetmediğini bildirdi.

"Öğrencilerimizin hayata bakışlarını ve algılarını geliştirecek olan öğretmenlerimizin bu sorumluluklarını yerine getirmesi için sürekli kendini geliştirmesi, araştırmasını, okumasını ve mesleki gelişimlerini desteklemek istiyoruz." diyen Yılmaz, bu nedenle öğretmenlik mesleğine yönelik iyileştirme çalışmaları başlattıklarını belirtti.