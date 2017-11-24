Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına atama müjdesi

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Başbakan Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı

ÇBütün öğretmenlerine ve öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür eden Yıldırım, "Ülkemizde misafir olan ve bu topraklarda dünyaya gözünü açan 300 bin civarındaki mülteci çocuklarını okutma görevini üstlenerek, onlara sadece sayıları, harfleri değil, dilimizi, kültürümüzü de öğretme görevini üstlenen fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Yeni nesilleri en güzel şekilde yetiştireceksiniz"

Yıldırım, hükümet olarak bu konuda üzerilerine düşen önemli görevler bulunduğuna değinerek, "Sizin için uygun eğitim alanlarını, fırsatlarını oluşturmak bizim görevimizdir. Sizler de geleceğimizin garantisi olan yeni nesilleri, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştireceksiniz." diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren eğitimi en öncelikli alan olarak belirlediklerini ve bunun için eğitim bütçesini birinci sıraya aldıklarını dile getiren Yıldırım, 2003'te 11 milyar lira olan eğitim bütçesinin, 134 milyar 727 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 milyar ders kitabının 15 yıldır öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum, okul açılırdı biz, Bab-ı Ali'de, İstiklal Caddesi'nde kırtasiye kırtasiye dolaşır, kitapları tamamlamaya çalışırdık. Birinci sömestre kadar ancak tamamlayabilirdik. Böyle günlerden, bugünlere geldik. Şimdi okul açılınca kitaplar da hazır hem de çocuklar, 'Nasıl alırım. Param var mı, yok mu?' diye endişe etmiyorlar. Bunlar belki unutulur, küçük şeyler gibi gelebilir ama bir öğrenci için donanımlı olması bakımından bunun ne kadar önemli, ne kadar öğretime başlarken moral açısından faydalı olduğunu o yaşlardakiler daha iyi anlar."

"500 civarında engelli öğretmen atayacağız"

Fatih Projesi ile 65 bin civarındaki okulun her bir sınıfına akıllı etkileşimli tahtalar yerleştirildiğini belirten Yıldırım, eksiklerin de yapıldığını söyledi.Yıldırım, tablet bilgisayar dağıtımının başlatıldığını ifade ederek, bunun 1,5 milyonu aştığını dile getirdi.

Bugün 1 milyonun üzerinde öğretmen bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Buraya nereden geldik? 500 binden. Bir milyonun üzerine çıktık. Geçen 15 yılda, bizim iktidar dönemimizde 584 bin 288 yeni öğretmen ataması yaptık, eğitim camiamıza kazandırdık. Ayrıca yine bu dönemde 4 bin 522 engelli kardeşimizin de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2002 öncesi bin 668'di. Önümüzdeki sene içinde de yine 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz, senenin ilk aylarında." diye konuştu.

"Tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var"

Artık internet bağlantısı, akıllı tahta ve etkileşimli öğrenim yapılan bir döneme gelindiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir mesafe kat ettik. Onun için bunun değerini yavrularımız en iyi şekilde biliyorlar ve kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. 65 bin 793 okulumuz var. Bu okullarımızdaki 282 bin dersliği son 15 yılda yaptık. Şimdi bir karar aldık biliyorsunuz, 2019 senesinin sonunda bütün okullarımızda tekli eğitime geçeceğiz. Bu iddialı bir karar hatta şu müjdeyi de verebilirim; bazı illerimizde şimdiden geçmeler oldu.

Bu kapsamda tekli öğretime geçmek için 58 bin yeni dersliğe ihtiyacımız var. 15 yılda 300 bine yakın derslik yapmış bir iktidar olarak, önümüzdeki 2 yılda 58 bin dersliği haydi haydi yaparız. Böylece yurt genelinde tekli eğitimi de inşallah başarmış olacağız."