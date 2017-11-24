24/11/2017 09:48


Meral Akşener'den MHP liderini kızdıracak açıklama

meral akşener yeni parti

Best FM'den Ufuk Karcı'nın konuğu olan İyi Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu

Akşener, yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik 'İpsiz sapsız' sözünü terbiyesizlik olarak niteledi. Akşener, ''Bahçeli ve ekibi Türkiye'nin geleceğini Erdoğan sağlayacak tezini AK Parti'den daha fazla savunuyorlar'' dedi. Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili de AK Parti'ye sert eleştirilerde bulundu. 

İşte Aksener'in açıklamasından onemli notlar: 'Bugün ülkeyi yöneten arkadaşlar ,monşerler diye bir tanım yapıp, monşerleri attı. Bilgisiz bir grubu başa getirdi. Biz Ortadoğu'nun kanun yapıcısı haline geldik. Osmanlıcıyız diye geçiniyorlar keşke Fatih Sultan Mehmet'in medeniyet tasavvurunu bilselerdi, Abdülhamit'in bu bölgeyle ilgili çok ince hesaplanmış bakış açısını bile bilebilselerdi, zaten Atatürk'ü bilmedikleri için bugüne gelindi.Kimse Ortadoğu'da abi falan olamaz. Şahsi dostluklar dış politikayı belirleyemez. Suriye'de Esad kardeşimdi, Esed oldu şimdi Esad kardeşime dönüşüyor. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık öyle bir eziklik oldu. 4 milyon bizde var Suriyeli göçmen, 50 bin kişide Kanada'da varmış.

Bu insanların hepsi yerlerinden yurtlarından edildi. Bu insanların çocukları 10 yıl sonra 4 milyon insanı entegre edecek hiçbir tavrınızda olmadığı için bu insanlar bu ülke için kriminal hale gelecektir. Ben Esed'in Esad'a dönmesine seviniyorum ama PYD'nin de devlete dönüşmesine çok üzülüyorum. Suriyeli insanların ülkelerine dönmelerini çok isterim ama bu bir kovma değildir.Ben de göçmen bir ailenin çocuğuyum. İnsani çerçevede dünyayı da bu sistemin içine dahil ederek Suriyelilerin vatanlarına dönmesinin yolunu bulmak lazım. Türkiye an itibarıyla bu arkadaşlar sayesinde bir hendek ülke haline gelmiştir.'


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