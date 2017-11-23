23/11/2017 17:48


CHP liderini şaşırtan hareket kürsüye çıkarak öptü

kemal kılıçdaroğlu

Beylikdüzü’nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir vatandaş kürsüye çıkarak öptü

Kadınlarla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu kadınların sorularını tek tek cevapladı. Bu arada, soru soran bir vatandaş, daha sonra sahneye gelerek Kılıçdaroğlu’nu öptü. 2019 yerel seçimlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “2019’da İstanbul’u, büyükşehiri alacağız. İstanbul’u bir Avrupa kenti yapacağız. İstanbul’u bir dünya merkezi yapacağız. İstanbul’da yaşayan kadınlar çocuklarının uyuşturucu belasından kurtulmalarını istiyorlar. Ben çalışıyorum 24 saat çalışıyorum. Normal bir hayat benim için bitti. Arada bir hanımla konuşuyoruz. O da aynı dertleri taşıyor. Bende de aynı dert. Şahsi hiçbir derdim yok. Benim para pulla ilişkim yok. Benim tek ilgim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi herkesin aşı olsun. Görev benden çok annelere düşüyor. Çocuğunuz işsizse 2019’da sandığa gideceksiniz. Faiz belasından ne zaman kurtulacağız diyeceksen oyumuzun artık rengini değiştireceğiz” dedi.

 

Diş ağrısı
Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı
iPhone SE 2
iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak
Ertan Aydın
Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi
Jens Stoltenberg
NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderini şaşırtan hareket kürsüye çıkarak öptü
İlgili Haberler
Halil dilek özcan

MHP'li İlçe Başkanı partiden istifa etti

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri 'Türkiye'nin geleceği ve umudu öğretmenlerimizdir'

mhp istifa

MHP'de bir toplu istifa daha

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden hükümete asgari ücret çağrısı

Son Dakika Haberleri
Diş ağrısı

Şiddetli diş ağrısı nasıl geçer diş ağrısına karşı ne yapmalı

iPhone SE 2

iPhone SE 2'nin özellikleri ne olacak ve kaç liradan satılacak

Ertan Aydın

Karikatürist Ertan Aydın feci şekilde can verdi

Jens Stoltenberg

NATO'dan tatbikat skandalına ilişkin flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet sivasli

PKK’yı Suriye’ye taşıyorlar

Amerika’nın baştan bu yana terör örgütleri PKK/ YPG ile olan ilişkisi son günlerde iyice su yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce terör örgütleri ile lan ilişkilerini ...

Devam