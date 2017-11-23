CHP liderini şaşırtan hareket kürsüye çıkarak öptü

Beylikdüzü’nde Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir vatandaş kürsüye çıkarak öptü

Kadınlarla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu kadınların sorularını tek tek cevapladı. Bu arada, soru soran bir vatandaş, daha sonra sahneye gelerek Kılıçdaroğlu’nu öptü. 2019 yerel seçimlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “2019’da İstanbul’u, büyükşehiri alacağız. İstanbul’u bir Avrupa kenti yapacağız. İstanbul’u bir dünya merkezi yapacağız. İstanbul’da yaşayan kadınlar çocuklarının uyuşturucu belasından kurtulmalarını istiyorlar. Ben çalışıyorum 24 saat çalışıyorum. Normal bir hayat benim için bitti. Arada bir hanımla konuşuyoruz. O da aynı dertleri taşıyor. Bende de aynı dert. Şahsi hiçbir derdim yok. Benim para pulla ilişkim yok. Benim tek ilgim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Herkesin işi herkesin aşı olsun. Görev benden çok annelere düşüyor. Çocuğunuz işsizse 2019’da sandığa gideceksiniz. Faiz belasından ne zaman kurtulacağız diyeceksen oyumuzun artık rengini değiştireceğiz” dedi.