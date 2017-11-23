CHP lideri 'Türkiye'nin geleceği ve umudu öğretmenlerimizdir'

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenleri görünce Türkiye'nin geleceği konusundaki umutlarının arttığını belirterek, 80 milyonun en büyük güvencesinin öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlığa ulaştıracağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle sizlere şükran borçluyuz. Bunu, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Siz öğretmenler, Türkiye'yi geleceğe ve uygarlığa taşıyacak, çocuklarımızı eğiteceksiniz. Onlar güzel bir dünyayı sizlerle keşfedecek, hayatı sorgulamayı, iyi bir insan olmayı, dinlemeyi, konuşmayı ve tartışmayı sizlerden öğrenecekler." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin sırtını hiçbir güç yere getiremez"

Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere çok şey borçlu olunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu ülkenin komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. Sizler, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlediğiniz sürece Türkiye'nin sırtını hiçbir güç yere getiremez. Öğretmenlerimi hala görürüm, Bayramda telefon eder şükranlarımı iletirim ve ellerinden öptüğümü söylerim. Öğretmenler iyi ki varsınız, Türkiye'nin umudu ve Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

Sanatçı Kıraç'ın konser verdiği etkinliğe, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.