22/11/2017 19:18


MHP'de bir toplu istifa daha

mhp istifa

Antalya'nın Finike ilçesinde 60 MHP'li isim partiden istifa ettiklerini açıkladı

Finike Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP’li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP’den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP’nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi.

Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini veren Yazar, “Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir. Merak Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir. Bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi

Atatürk, cumhuriyet ve ilkelerine bağlı bireyler olarak, bu ilkelerden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini aktaran Ertürk Yazar, “Tüm halkımıza da bu uğurda katkı vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla partimizden istifa ediyoruz. Çıktığımız bu kutsal yol vatanımıza hayırlı olur inşallah. Güneşli iyi günler bizleri beklemektedir” diye konuştu.

Basın açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak açıklama yapan MHP eski Finike İlçe Başkanı avukat Bayram Erkol da 40 yıldır görev yaptıkları, zirveye çıkarmak için çaba sarf ettikleri partilerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti. 

Kaynak: DHA

 

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