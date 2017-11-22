22/11/2017 18:54


CHP liderinden hükümete asgari ücret çağrısı

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete önemli çağrılarda bulundu

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:“Hükümet yetkililerinden başka Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu söyleyecek bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Talan üzerine kurdukları ekonomiyi yalan üzerinden sürdürmek istiyorlar. Sevgili vatandaşım; bir söylenenlere bak, bir de cebindeki yangına. Kararını öyle ver!

Asgari ücretin yükseltilmesine karşı çıkanlara, 1400 TL ile bir ay geçinmeye çalışmalarını öneriyorum. AKP Hükümeti'nden bu parayla geçinebilen tek bir kişi çıkarsa, bir daha asgari ücretle ilgili kimseyi eleştirmeyeceğim!”


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