22/11/2017 14:53


Mustafa Sarıgül adaylığını resmen açıkladı

Mustafa Sarıgül

Şişli eski belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlandığını açıkladı

Van depreminden sonra kente Şişli Öğretmenevi’ni yaptıran Mustafa Sarıgül, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla kente geldi. Binanın son halini görmek için Şişli Öğretmenler Evine gelen Sarıgül ve beraberindekileri, İpekyolu ilçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van- Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir ve öğretmenler karşıladı. 

Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklarken, nereden aday olacağına ilişkin,"Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van’a yapacağım. Neden Van’a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz" dedi.


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İyimserliğimizi koruyalım. Yapılanların iyi tarflarınıda görmeye çalışalım diye kafa yoruyoruz yıllardır. Ama gerçeklerde peşimizi bırakmıyor işte.Bizi yönetenler sanki hiç bir şey görmüyor, duymuyor, okumuyor, anlamıyor ...

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