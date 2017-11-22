22/11/2017 11:56
Terör örgütü propagandası yapan HDP'li vekil hakkında karar verildi
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan tutuklandı
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ 17 Kasım’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. HDP’li Karadağ ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HDP İlçe Başkanı Mehmet Karadağ ile A.Ç. “terör propagandası yapmak” suçundan çıkarıldıkları Nöbeti Sulh ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.