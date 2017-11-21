Saffet Sancaklı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklar hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

TBMM'de diğer vekillerle birlikte açıklama yapan Saffet Sancaklı, suç duyurusu dilekçesini MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ali Öztürk’ün hazırladığını bildirdi. Kütahyalı’nın program arkadaşınca ifade edilen tehditvari sözlerin kendisini hedef almadığını belirten Sancaklı, “Bazı insanlar tehdit edilemezler Türkiye’de. Onu bilenler biliyor, bilmeyenler de öğrensinler. Tehditvari sözler kendi iç bünyeleriyle alakalı, bizimle alakalı değil” dedi.

'DÜN FETÖ'CÜLÜKLE ÖVÜNÜYORDU'

“Boşnak kardeşlerimiz Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubudur. Onlar ki İslam sancağı düşmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çekmiş, soykırımlara maruz kalmıştır. Milletin parası ile oturup milletin değerlerine küfredenler, ahlaksızca sözler sarf edenler bu cesareti nereden almaktadır? Toplumun değeri ile barışık olmayan bu tip insanların, değerleri hiçe sayanların, ahlaktan yoksun şahısların bırakın televizyonlarda belden aşağı muhabbet etmeyi, toplumun karşısına çıkıp söz söyleme cesaretini bulamaması gerekmektedir. Unutulmasın ki ne söylese toplumun kabul ettiğini, siyasetin tahammül ettiğini sanan şahıs dün FETÖ’cü olmakla övünüyordu.

Ailecek devlet imkanlarından nemalanarak milletin değerlerine hakaret etmeyi marifet zanneden kendini bilmezlere milletten kazandıkları ile millete küfür edilemeyeceğini hatırlatmak gerekmektedir. MHP olarak milleti bütün olarak referans aldığımız için ırkçılığa, demokrasiyi referans aldığımız için de faşizme karşıyız. Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür. Ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu asla değildir. Neymiş alkol almış ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyormuş. Doğruysa bu daha vahimdir. Milyonlarca izleyiciye saygısı olan alkollü ekrana çıkmaz. Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir, besmeleyle işine başlar. Tüm yazılı ve görsel medya sahiplerinden ve yöneticilerinden bu şahsı bir daha milletin önüne çıkarmamalarını bekliyoruz. Boşnakların insanlığa mal olmuş Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç’in sözleri ile bitirmek istiyorum: ‘Sloganımız şu; kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir.”