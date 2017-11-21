21/11/2017 13:59


CHP liderinden Rasim Ozan'ın sözlerine sert çıkış

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak halkı için TV programında söylediği sözlerle ilgili konuştu

İşte CHP liderinin Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşnaklar hakkında sarf ettiği skandal sözlerin ardından grup toplantısında yaptığı o açıklama: 'Geçenlerde birisi gerçekten de göçmenler için çok ağır ifadeler kullandı. Yine yandaş bir televizyon kanalında ağır bir ifade kullandı. Bütün göçmenleri derinden yaraladı bu. Bir bildiri yayınladılar. Ben buradan ister Türkiye’de olsun, ister Bosna’da olsun Arnavutluk’ta olsun Yunanistan’da olsun Bulgaristan’da olsun. Bütün göçmen kardeşlerime ve oradaki bütün soydaşlarımıza buradan CHP grubundan selam, sevgi ve dostluklarımızı gönderiyoruz. “Sizin yanınızdayız” diyoruz sonuna kadar. Ve onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle seslenmek istiyorum. 17 Ocak 1931’de “Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler", çekilen ordunun ricat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır” diyor. Buradan o kardeşlerime CHP grubundan dostluğumuzu gönderiyoruz.

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