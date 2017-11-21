Meclis'teki sandalye dağılımında İyi Parti de var
Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti, Meclis internet sitesinde partilerin sandalye dağılımına ilişkin bölümde yer aldı
İYİ Parti'nin kurulmasının ardından, 5 bağımsız milletvekilinin partiye katılmasıyla Meclis'te değişen sandalye dağılımı, Meclis'in internet sitesinde de yer aldı. TBMM'nin resmi internet sitesindeki sandalye dağılımı bölümünde, AK Parti'nin 316, CHP'nin 131, HDP'nin 54, MHP'nin 36, İYİ Parti'nin 5 ve 1 bağımsız milletvekilinin yer aldığı belirtiliyor.