20/11/2017 16:29


İsmail Kahraman teşekkür konuşması yaptı

İsmail Kahraman

TBMM Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçimlerini kazanan İsmail Kahraman teşekkür konuşması yaptı

İsmail Kahraman oyların açıklanmasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yaptı. İşte Kahraman'ın yaptığı açıklamadan onemli başlıklar: 'Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. 15 temmuz hadisesi ibret alınması hatırlatılması unutulmaması gereken bir olaydır.Be devlet ve millet düşmanlarından hesap sorulmaktadır.Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzetirim. Hepsi farklıdır ama aynı bileğe bağlıdırlar.

Kavgacı değil müzakereci, meseleleri konuşarak çözen insanlar olmalıyız.Fikirden korkanlar konuşmaktan kaçarlar. Dostluğumuz ve kardeşliğimi toplu önünde sergilemeliyiz.Hürriyetler hiçbir hukuk devletinde sınırsız değildir. Sınırsız hürriyet anarşi demektir.Gayemiz cumhuriyeti ilelebet yaşatmak olmalıdır.'


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