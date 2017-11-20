TBMM Başkanının seçimi için geri sayım başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanını seçmeye sayılı saatler kaldı. Meclis Başkanlığı koltuğu için 6 isim yarışacak. Bunlardan biri mevcut TBMM Başkanı İsmail Kahraman

Geçtiğimiz günlerde AKP Meclis başkanı adayını İsmail Kahraman olarak açıklamıştı. Ayrıca, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı da Meclis Başkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis Başkanlığı’na aday olan diğer isimler.Bugün yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Oylama dördüncü tura kalırsa en çok oyu alan Meclis Başkanı olacak.