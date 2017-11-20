20/11/2017 09:53


TBMM Başkanının seçimi için geri sayım başladı

TBMM Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanını seçmeye sayılı saatler kaldı. Meclis Başkanlığı koltuğu için 6 isim yarışacak. Bunlardan biri mevcut TBMM Başkanı İsmail Kahraman

Geçtiğimiz günlerde AKP Meclis başkanı adayını İsmail Kahraman olarak açıklamıştı. Ayrıca, AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı da Meclis Başkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis Başkanlığı’na aday olan diğer isimler.Bugün yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Oylama dördüncü tura kalırsa en çok oyu alan Meclis Başkanı olacak.


sağanak yağış
İstanbul'da beklenen yağış başladı fırtına hayatı felç etti
Orhan Şen
İstanbullu vatandaşlara 'eve erken gidin' uyarısı
deniz baykal
CHP'li vekil Deniz Baykal'ın son durumunu açıkladı
Ali Tarakçı
Saldırıya uğrayan Ali Tarakçı o anları anlattı
Beşiktaş Porto
Beşiktaş Porto maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
deniz baykal

CHP'li vekil Deniz Baykal'ın son durumunu açıkladı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Naim Süleymanoğlu'nun ailesine baş sağlığı diledi

meral akşener

Meral Akşener'den Edirne'de flaş açıklamalar

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ 'Böyle bir rezalet dünyada görülmedi'

Son Dakika Haberleri
sağanak yağış

İstanbul'da beklenen yağış başladı fırtına hayatı felç etti

Orhan Şen

İstanbullu vatandaşlara 'eve erken gidin' uyarısı

Ali Tarakçı

Saldırıya uğrayan Ali Tarakçı o anları anlattı

Beşiktaş Porto

Beşiktaş Porto maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
turker erturk

İstismar Sırası Atatürk'e mi geldi

Geçtiğimiz Cumartesi (11 Kasım 2017), “Cumhuriyeti Anlamak” konulu konferansta konuşmacı olmak için Karadeniz Ereğli’deydim. Konferansın bir gün öncesi olan 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ...

Devam