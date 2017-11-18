Cumhurbaşkanı Naim Süleymanoğlu'nun ailesine baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ardından açıklama yaptı

Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada öğrendiği Naim Süleymanoğlu’nun vefat haberinin ardından “Naim Süleymanoğlu maalesef yoğun bakımdaydı. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Ve az önce de rahmeti rahmana kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Tüm yakınlarına, ailesine Allah’tan sabırlar diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum” dedi.