17/11/2017 11:19


MHP'de 43 kişi istifa etti Akşener'e destek verecekler

MHP

Isparta'nın Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Över ve beraberindeki 43 kişi MHP'den istifa etti

Başkan Över ve diğerleri dün Gelendost İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini sundu. Mehmet Över, "42 yıldır mücadele ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını layığıyla taşıdık. Milliyetçi Hareket Partisi’nde bir etkimiz, söz hakkımız ve de demokratik mücadele hakkımız kalmadı. Bu nedenle 43 arkadaşımızla istifa etmeyi uygun gördük. Bundan sonra siyasi hayatımızı İYİ Parti’de sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. İktidara giden yolda hayırlı bir adım olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim" dedi.


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