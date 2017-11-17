Meral Akşener o soruya net cevap verdi 'Kesinlikle hayır'

Fox TV canlı yayınına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile kesinlikle ortak aday olmayacağını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, "Seçimde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu andan bir şey söylemek çok erken. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkes kendi adaylarını çıkarmalı. CHP, AKP ve biz çıkaracağız keşke MHP de çıkarsa diğer partiler de çıkarsa. CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday olur musunuz?' derseniz kesinlikle hayır derim.Arkadaşlarımız beni aday gösteriyor. İlerleyen zamanda belki daha parlak bir aday çıkarıyoruz bunu zaman gösterecek oturup konuşacağız. Ama ben iddialı bir adayım. Yüz bin imza ile geleceğim.”