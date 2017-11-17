17/11/2017 11:14


CHP o davete Tansu Çiller'i davet edecek

Tansu Çiller

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde CHP'nin yapacağı etkinliğe Tansu Çiller de davet edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta Ankara Arena’da büyük bir kadın buluşması için harekete geçti. “Hakkım var” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; CHP Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek programa 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor.

Tüm gün sürecek programa siyasi farklılıklar gözetilmeden bugüne kadar seçilmiş ve ilk olma özelliğini taşıyan tüm kadınlar davet edilecek. Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller’in de bu kapsamda davet edileceği öğrenildi. Hayatta bulunan tüm kadın bakanlara da davetiye gidecek. Ayrıca ilk kadın valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ve kadın muhtarlar da programa davet edilecek.


sağanak yağış
Yunanistan'daki yağış Türkiye'ye ilerliyor
MHP
MHP'de 43 kişi istifa etti Akşener'e destek verecekler
Meral Akşener
Meral Akşener o soruya net cevap verdi 'Kesinlikle hayır'
Tansu Çiller
CHP o davete Tansu Çiller'i davet edecek
istanbul operasyon
İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon
İlgili Haberler
MHP

MHP'de 43 kişi istifa etti Akşener'e destek verecekler

Meral Akşener

Meral Akşener o soruya net cevap verdi 'Kesinlikle hayır'

TBMM

Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

Binali Yıldırım

Başbakan Yıldırım Çipras'a taziyelerini iletti

Son Dakika Haberleri
sağanak yağış

Yunanistan'daki yağış Türkiye'ye ilerliyor

istanbul operasyon

İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon

kaçak göçmen

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi çok sayıda yaralı var

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 17 Kasım 2017

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Lüksemburg

Sanırım çoğumuz Benelux turları sayesinde tanıştık Lüksemburg ile. 2500 m2 toprak parçası üzerinde  500 bin nüfusu ile  Avrupa’nın en küçük ülkelerinden. Üç dil konuşulan ülke ...

Devam