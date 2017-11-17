17/11/2017 07:14


Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

TBMM

TBMM Genel Kurulunda 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 3. bölümünün kabul edilmesinin ardından Danışma Kurulu önerisi getirildi. Buna göre aday bildirme süresi bu akşam gece yarısı sona erecek olan TBMM Başkanlığı için yapılacak seçim, Genel Kurulun 20 Kasım Pazartesi günkü birleşiminde gerçekleştirilecek. TBMM Başkanlığı seçimi için Anayasa'nın öngördüğü çoğunluk sağlanana kadar tüm oylamalar bu birleşimde yapılacak.

Genel Kurulun,17 Kasım Cuma günü çalışma kararı ise kaldırıldı.Öte yandan, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından tasarının 4. bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.Görüşmeler sırasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyon ve hükümetin yerinde olmaması üzerine Buldan, birleşimi 20 Kasım Pazartesi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

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