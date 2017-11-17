Başbakan Yıldırım Çipras'a taziyelerini iletti

Yunanistan'da onlarca kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Başbakan Yıldırım, Yunanistan halkına taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'da 15 Kasım Çarşamba günü meydana gelen ve can kaybına yol açan sel felaketi sebebiyle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak taziyelerini iletti. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin Yunanistan ile bu zor günde dayanışma içinde olduğunu ve yardım sağlamaya da hazır olduğunu kaydetti.