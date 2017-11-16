Meral Akşener'in danışmanı Çiğdem Özer bakın kimin torunuymuş

İyi Parti kurucusu Meral Akşener'e atanan 3 yeni danışmandan biri Âşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer oldu

Akşener'in diğer danışmanları ise Yener Yıldırım ve Orhan Erzurum oldu.

Çiğdem Özer kimdir?

Meral Akşener geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine de Murat İde'yi getirmişti. Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi. Uzun yıllar bankacılık yapan Özer dedesiyle ilgili yapılan toplantılara, panellere katılıyor ve konuşmalar yapıyor. Özer aynı zamanda İyi Partinin kurucuları arasında yer alıyor.