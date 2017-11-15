15/11/2017 16:03


İyi Parti'ye destek için MHP'den istifa ettiler

mhp istifa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 150 kişi MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılacaklarını açıkladı

MHP’de kongre sürecinde Meral Akşener’i desteklediği gerekçesiyle genel merkez tarafından disipline sevk edilen 2002-2016 döneminde görev yapan eski Gazipaşa İlçe Başkanı Mehmet Yüksel, mevcut Gazipaşa Belediyesi meclis üyeleri Namiye Gül Özgörü, Veli Arslan, Eşref Özdemir ve Mahmut Baş’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup sabah Gazipaşa Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mehmet Yüksel, MHP’den istifa edip Meral Akşener’in öncülüğünde kurulan İYİ Parti’ye katılacaklarını söyledi. Yüksel, “MHP ile ilgili sürecimizde yasal olarak istifa dilekçelerimizi veriyoruz. Gazipaşa’da MHP’nin 300 küsur üyesi var, bizimle beraber 200’ün üzerinde kişi istifa dilekçelerini verecek. Bugün içerisinde bu istifalar tamamlanacak” dedi. 


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