14/11/2017 19:41


Alparslan Türkeş'in memleketinden 7 kişi istifa etti

MHP

Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'nda 7 kişi aldıkları karar sonucunda partiden istifa ettiklerini açıkladı

İstifa ettiklerine dair dilekçeyi seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi’nin MHP’li üyeleri şu açıklamayı yaptı: “Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Gördük ki bizlerin mücadelesi hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Genel merkezin iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üzülerek söylemekteyiz ki MHP’den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin.” 


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