Egemen Bağış'a KKTC vatandaşlığı teklifini o isim vermiş

KKTC vatandaşı olan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a vatandaşlık teklifini KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı ortaya çıktı

Bağış, Bakanlar Kurulu'nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasasının 9. maddesi uyarınca vatandaşlığa alındı. Bu madde, “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu'nca zorunlu görülenler” hükmünü taşıyor.Bağış'ın KKTC vatandaşlığı alması sürecinin KKTC Başbakanı Hüseyin Özgür'ün teklifi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Bağış yakın çevresine, “Adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetinde görev aldım, sık sık KKTC'ye gidiyorum. Vatandaş olma önerisini de Başbakan Hüseyin Özgürgün yaptı, ben de memnun oldum” dedi. Bağış bir süre önce Kıbrıs ile ilgili bir yazı kaleme almış ve ‘'Kıbrıs Türk yurdudur ve her zaman dış politikamızın vazgeçilmezi olacaktır'' demişti.