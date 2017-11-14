CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İsmail Kahraman ne konuştu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İkili arasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kahraman, Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını, her zamanki nezaket ve anlayış içerisinde görüşlerini birbirleriyle paylaştıklarını söyledi. Kahraman, Kılıçdaroğlu’na evsahipliği ve nezaketi için teşekkür ederek, “Hepimizin hedefi Türkiye’nin mutluluğu, daha ötelere gitmesi. Bir hukuk devleti, demokratik Cumhuriyet olarak Anayasa esaslarına, evrensel hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar yapacağız ve iyi bir dönem geçireceğiz. Nasipse 26. dönemin tamamlanmasını da çok güzel bir şekilde sağlayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet partisi lideri olarak desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Kahraman, “Şahsında CHP’ye en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

NELER KONUŞULDU?

Basına kapalı olarak yapılan görüşmede edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekilleri ve tutuklu gazeteciler başta olmak üzere birçok konuda Kahraman’a eleştirilerini ve rahatsızlığını dile getirdi.Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin tutuklanmalarının Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara aykırı olduğunu ifade ederek, Kahraman’ın bu konudaki tavrını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Kahraman’a Meclis Başkanı olarak bir an önce tutuklu milletvekilleriyle ilgili inisiyatif alması ve bu konuyu çözüme kavuşturması gerektiğini vurguladı.Demokrasilerden kuvvetler ayrılığının öneminden de söz eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesinin aksadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu bir an önce kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilmesini ve yargı bağımsızlığının tesis edilmesi gerektiğini belirtti.Kılıçdaroğlu ayrıca basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi davalarını anımsattı.