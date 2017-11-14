14/11/2017 10:51


Yurt dışındaki vekiller artık ücretsiz görüşecek

milletvekili

Milletvekilleri bundan böyle yurt dışına çıktıkları zaman bulunduğu ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, Meclis'in santrali üzerinden ücretsiz görüşme yapabilecek

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığınca yeni kurulan telefon santralinin sanal sabit telefon uygulamasının milletvekilleri ve idari teşkilat yöneticileri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.Halen Meclis idari teşkilatı tarafından kullanılan bu uygulamanın denemelerinin tamamlandığı belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İnternete bağlandığınızda TBMM santrali üzerinden kurum içindeki ve dışındaki erişilebilirliği artıracak bu lisanslı uygulamayla, yurt içi ve yurt dışından kendi makam telefonunuz yanınızda gibi tüm özellikleri ücretsiz kullanabileceksiniz. Böylece misafir bulunduğunuz ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme imkanınız olacaktır. Tarafınızdan santralimizin bu özelliğinin kullanılmak istenmesi ve dilekçe ile başvuru halinde, telefon işletme birim personeli, cep telefonlarının işletim sistemine göre kullanıcı isimleri ve yetkilendirme işlemlerini müteakip, cep telefonu uygulamasının kurulmasında yardımcı olacaklardır."

 

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