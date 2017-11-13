Cumhurbaşkanı 'İsmail Bey'in aday olduğunu yeni öğrendim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada AK Partinin Meclis Başkanlığı için İsmail Kahraman'ı aday göstermesi hakkında açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Malumunuz şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimiyle gerçekten yakın siyasi tarihe olan vukufiyetiyle değerli bir milletvekilidir. Meclis Başkanlığına adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. İsmail beyin bu kararını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Çünkü benim oy hakkım da yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım." açıklamasında bulundu.