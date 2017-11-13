13/11/2017 11:33


AK Parti'nin Meclis Başkan adayı yeniden İsmail Kahraman oldu

İsmail Kahraman

Yapılacak seçimler öncesinde AK Parti, Meclis Başkanı adayını yeniden İsmail Kahraman olarak belirledi

AK Parti tarafından ikinci kez Meclis Başkanlığına aday gösterilen İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Türk hukukçu, 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı ve siyasetçidir. Eğitim hayatını Karabük’teki ilk ve ortaokulda, sonrasında Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti’nde başkanlık ve yüksek öğrenim öğrencilerini temsil eden Milli Türk Talebe Birliği’nin Genel Başkanlığını yaptı.

Siyasi yaşamına ilk kez 24 Aralık 1995’te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi’nden meclise girmeyi başardı. Sonrasında 28 Haziran 1996’da dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Kültür Bakanı görevine atandı.

Ancak 28 Şubat post-modern darbesine denk gelen hükümetin 18 Haziran 1997’de istifa etmesiyle bakanlık görevi de sona ermiş oldu. 18 Nisan 1999’daki genel seçimlerden önce Refah Partisi’nin kapatılmasıyla seçime Fazilet Partisi’nden aday oldu ve 21. Dönem milletvekili olarak yeniden mecliste yerini aldı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde adaylıkta bulunmadı ve bir süre boyunca siyasete ara verdi. 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde AK Parti’den İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve bir kez daha mecliste yer aldı.

22 Kasım 2015’te yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanlığı seçiminde 316 oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Başkanı olarak görev yaptı.


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