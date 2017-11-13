Melih Gökçek'in dava açtığı öğrenci hakkında flaş karar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek, kendisine yönelik “Edepsizsin Melih Gökçek” ifadelerini kullanan öğrenciye dava açtı ancak öğrenci bu davada beraat etti

Melih Gökçek bir kadına “Sen çok mu kürtaj yaptırdın” demesi üzerine Twitter'da “Edepsizsin Melih Gökçek” başlığı altında tweet atan lise öğrencisine 2013'te dava açmıştı. Öğrenci ise Ankara 3. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanıp beraat etmişti.

Yargıtay, bu konudaki onama kararında ‘'Hırsızlıktan mahkum olan'' Polonyalı bir Belediye Başkanı örneğini verdi. 18. Ceza Dairesi kararında ‘'Siyasilere yönelik eleştirilerin, özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, iç hukukumuzda ve uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. Siyasetçiler, gazeteciler ve halkın yakın denetimine açık olmayı bilerek tercih etmişlerdir. Bu nedenle getirilen eleştirilere daha geniş hoşgörü göstermek zorundadır” denildi.

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Kararda ‘'Polonyalı Başkan'' örneği de şöyle aktarıldı: “Polonya'da bir belediye başkanının hırsızlık suçundan cezalandırılmasının ardından bir gazeteci, belediye başkanını ‘Soyguncu Başkan' olarak tanımlamış ve hakaret suçundan mahkum olmuştur. AİHM ise kararı bozmuştur. AİHM kararında, belediye başkanının kamuya mal olmuş bir kişi olarak, bazıları olgusal temelden yoksun bulunmayan ve değer yargısı olarak nitelenecek eleştirilere karşı, daha fazla hoşgörü göstermek zorunda olmasına özel bir ağırlık verilmiştir.”