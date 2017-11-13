Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya bugün gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket edecek. Erdoğan, Soçi Başkanlık Konutu’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek. İki liderin düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Soçi’den Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na hareket edecek.