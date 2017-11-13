Cumhurbaşkanlığı sözcüsünden Irak'taki deprem sonrası önemli açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ta meydana gelen 7,3 şiddetindeki depremin ardından bir açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama, kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye, insani yardımlar için harekete geçmiş durumda. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.