13/11/2017 08:03


Başbakan Yıldırım'dan Irak halkına 'geçmiş olsun' mesajı

Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta can ve mal kaybına neden olan şiddetli depremin ardından açıklama yaptı

Yıldırım, Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır. Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

 

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