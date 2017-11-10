10/11/2017 22:09


Deniz Baykal siren seslerini duyunca bakın ne yapmış

Deniz Baykal

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, 'Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş, ifade etmiş oldu.' ifadelerini kullandı

Prof. Dr. İbiş, "Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. El, kol, bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin. Bilinci giderek açılıyor. Bizi en sevindiren unsur bu. Uyanık kalma süresi arttı. İletişim kurma durumu daha iyi. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selam vererek anladığını ifade etmiş oldu." dedi. 

İbiş, Baykal'ın sağlığının olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini belirterek, herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde bu iyileşme sürecinin artarak devam edeceğini vurguladı. Yoğun bakım ve tedavi sürecinin aylar alacağına dikkati çeken İbiş, "Bunun için de sabırlı olmamız ve süreci takip etmemiz gerekiyor." dedi. 

İbiş, bir soru üzerine, Baykal'ın ailesini tanıyabildiğini, ailesiyle, doktorlarla ya da sağlık personeliyle kalemle bir şeyler yazarak anlaşabildiğini söyledi.Tedavisine dönük başka bir soru üzerine ise İbiş, el, kol hareketlerinde belirgin artış olduğunu, yürümeye dönük tedaviler de uygulandığını anlattı. 

İbiş, "Bunlar gelecek süreç içerisinde söyleyebileceğimiz unsurlar. Ama şu aşamada bizim için önemli unsur bilincinin daha açılması. Bu yönde de bence sonuçlarımız oldukça olumlu bugüne göre." diye konuştu. 


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