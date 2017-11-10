Mersin MHP'de toplu istifa kararı

Mersin'in Anamur ilçesi Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe ile beraber 7 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı

Mehmet Türe yaptığı açıklamada, ”7 meclis üyemizle birlikte MHP’den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız” diye konuştu.

İki dönemdir Anamur Belediye Başkanı olarak görev yapan Türe, “Bugün 7 meclis üyemizle birlikte MHP’den istifa ettik. İstifa dilekçelerimizi disiplin kuruluna gönderdik. İstifa gerekçeme ilişkin açıklamayı yarın ayrıntılı şekilde yapacağım” dedi.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, MHP Mersin İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde, Belediye Başkanı Türe'yi, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu'nun, bu talep doğrultusunda, tedbirli savunma yapması için Türe'yi Ankara'ya çağırdığı, ancak Türe'nin Genel Merkeze gitmeden istifa ettiği öğrenildi.