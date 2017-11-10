10/11/2017 11:48


CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Atatürk'ü sonsuz özlemle anıyorum'

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yıl dönümünde andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağımsızlığın mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir minnet ve özlemle andığını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağımsızlığımızın mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir minnet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

 

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