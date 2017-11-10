10/11/2017 08:17


Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı

siyasiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılı nedeniyle anmak için Anıtkabir'e gitti

Aradan 79 yıl geçti. Acı hiç dinmedi… Bugün bütün Türkiye Ata’sına koşuyor. Yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. Devlet Erkanı Atatürk’ün huzuruna çıktı. Saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir’deki törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları ve devlet erkanı katıldı.


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