09/11/2017 15:52


CHP lideri Kılıçdaroğlu Ulu Önder Atatürk'ü andı

kemal kılıçdaroğlu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yılı dolayısıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede yaşayan herkes bu ülke üzerinde bir Mustafa Kemal olarak sorumluluk sahibidir. Bugün olan olaylara seyirci kalamayız, adaletsizliklere, haksızlıklara elimiz kolumuz bağlı duramayız. Vatanı koruma sırası geldiğinde bir yana çekilemeyiz." ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetin banisi, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle andığını ifade eden Kılıçdaroğlu, büyük Atatürk'ün düşüncelerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan acı sorunlara cevap olduğunu vurguladı.

"Laiklik" vurgusu

Türkiye'de bir makam veya mevki sahibi olarak millete hizmet etme ayrıcalığına sahip olan herkesin, bunu Atatürk'e ve devrimlerine borçlu olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün bağımsızlığımızı yok etmek, milletimizin sahip olduğu egemenliği türlü yollarla gasp ederek, egemenliği eline almak, özgürlüğü yok ederek kula kulluk esasına dayanan bir rejim peşinde olanlar hedeflerine asla ulaşamayacak, halkımızın çelik iradesi karşısında hezimete uğrayacaklardır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesinin bugün de karşı karşıya olunan adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, laikliğin, din ve vicdan özgürlüğünün garantisi, devlet yönetiminde liyakat esasının temeli, eşit yurttaş olarak birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamanın teminatı olduğunun altını çizdi.

"Adaletsizliği ortadan kaldırmak devletin görevi"

Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu anlayış ile yoksulluğu yok etmenin, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmanın ve bütün çocukların kendi güç ve imkanlarıyla refah içerisinde yaşamasını sağlamanın devletin görevi olduğunu aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 12'nci yıl kutlamaları sırasında kendisinin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 'Atatürk, bizden biridir.' Büyük kahraman bunu ifade ederek bizlere bir gerçeği haykırmaktadır. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülke üzerinde bir Mustafa Kemal olarak sorumluluk sahibidir. Bugün olan olaylara seyirci kalamayız, adaletsizliklere, haksızlıklara elimiz kolumuz bağlı duramayız. Vatanı koruma sırası geldiğinde bir yana çekilemeyiz, haksızlıkların karşısında durmak, adaletsizlikleri yok ederek adaleti hakim kılmak, özgürlüğü yok etmeye çalışanların karşısına dikilerek özgürlüğü korumak bu ülkede yaşayan herkesin görevidir. Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP, bu görevin bilinci ve yüksek sorumluluğu ile demokrasimizi güçlendirecek, adaleti sağlayacak ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyor, onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."


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