09/11/2017 12:01


Hulusi Akar 'Atatürk bağımsızlık ateşini tüm yurda yaymıştır'

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı

Atatürk'ün vefatının 79'uncu yılında saygıyla yad eden Orgeneral Akar, "Milletimizin inandığı, güvendiği ve sevdiği Atatürk, hayatı boyunca umutsuzluğa, yılgınlığa düşmemiş, imkansızlıklara boyun eğmemiş, silah arkadaşları ile İstiklal Harbi'ni kazanarak, asil Türk milletinin yeniden ve daha güçlü, daha saygın bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamıştır. O, sadece vatan topraklarını kurtarmakla yetinmemiş, aynı zamanda ata yadigarı bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin ruhuna işleyen ve hiç sönmeyen bağımsızlık ve çağdaşlık ateşini de tüm yurda yaymıştır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, "Millet ve kahraman evlatlarından meydana gelen ordu, birbiriyle o derece birleşmiştir ki dünyada ve tarihte bunun örneği enderdir. Bu milli görünüş ile daima iftihar edebiliriz." sözünü hatırlatan Orgeneral Akar, TSK'nın, ordu-millet kaynaşmasının en güzel örneğini oluşturan, aklı ve bilimi esas alan yapısıyla tüm tehlikelere karşı aydınlık geleceğin yolunu daima açık tutmak için "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Orgeneral Akar, "Milletimizin bağrından çıkan ve Atatürk'ün ateşlediği egemenlik ve bağımsızlık meşalesini şerefle taşıyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü belirsizlik, risk ve tehdide karşı, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği, milletimizin huzuru, bölge ve dünya barışı için verdiği mücadeleyi, azimle ve kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemize, milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlike, Silahlı Kuvvetlerimizin, aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güç ve azim ve kararlılık içinde yürüttüğü mücadele ile mutlaka yok edilecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

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