Ankara Belediye Başkanının ilk görevi 'istifa istemek' oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın belediyedeki bütün bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi
Melih Gökçek'in istifasının ardından boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Melih Gökçek'ten boşalan koltuğu devralan Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi.