08/11/2017 08:45


Ankara Belediye Başkanının ilk görevi 'istifa istemek' oldu

Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın belediyedeki bütün bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi

Melih Gökçek'in istifasının ardından boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Melih Gökçek'ten boşalan koltuğu devralan Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi.


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