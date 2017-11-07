07/11/2017 14:55


İyi Parti'den son dakika haberi 31 il başkanı daha belirlendi

İyi Parti

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yaptığı son açıklamada 31 ilde il başkanının belirlendiğini duyurdu

Aydın şu ifadelere yer verdi: “Böylece İYİ Parti Genel Merkezi tarafından daha önce görevlendirilen toplam kurucu il başkanı sayısı bugün itibariyle 37’e yükselmiştir. Titiz araştırma ve istişareler sonucu belirlenen ve işlemleri tamamlanan kurucu ucu il başkanlarının görevlendirmelerine, bütün illerde teşkilatlanma hedefi doğrultusunda peyder pey devam edilecektir.”

Koray Aydın’ın duyurduğu kurucu il başkanlarının listesi şu şekilde:


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