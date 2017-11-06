06/11/2017 19:48


İşte AK Parti'nin Balıkesir Belediye Başkanı adayı

Zekai Kafaoğlu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Uğur'un yerine AK Parti, Zekai Kafaoğlu'nu aday gösterdi

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi’nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti’den Altıeylül Belediye Başkanı seçildi. Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.

 


On numara
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 6 Kasım 2017
Zekai Kafaoğlu
İşte AK Parti'nin Balıkesir Belediye Başkanı adayı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79. bölüm fragmanı izle
Çi fragman
Çi ne zaman başlıyor Çi ilk bölüm fragman izle
Bahar Öztan
O isim Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
İlgili Haberler
Cengiz Aksu

CHP’li meclis üyesi silahlı saldırıya uğradı

Melih Gökçek

Melih Gökçek yerine geçen Mustafa Tuna hakkında ne söyledi

Mustafa Tuna

AK Parti'nin adayı Mustafa Tuna kimdir

son seçim anketi

Son seçim anketinden bomba sonuçlar çıktı

Son Dakika Haberleri
On numara

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 6 Kasım 2017

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 79. bölüm fragmanı izle

Çi fragman

Çi ne zaman başlıyor Çi ilk bölüm fragman izle

Bahar Öztan

O isim Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Darbenin arkasındaki gerçekler

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen “yolsuzluk operasyonu” olarak da adlandırılan gözaltı dalgasında ilk gün 11 prens ve 38 bakan gözaltına alındı. Daha sonra operasyonlar başka isimlere de ...

Devam