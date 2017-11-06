CHP’li meclis üyesi silahlı saldırıya uğradı
Silivri Belediyesi Meclis üyesi CHP’li Cengiz Aksu Tekirdağ'da bu akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Aksu, saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Silivri- Çorlu karayolu üzerindeki Askeri Havaalanı Kavşağı’nda meydana gelen olayda tomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Aksu, bu sırada iddiaya göre 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aksu, otomobili ile hızla olay yerinden uzaklaşıp, Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine vurulduğunu söyleyerek yardım istedi.
Aksu, polisin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.