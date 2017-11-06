Son seçim anketinden bomba sonuçlar çıktı

SONAR Araştırma Şirketinin yaptığı ankete göre bugün seçim olsa partilerin kaç oranda oy alacağı açıklandı

Kararsız seçmenler de oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İyi Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

Kararsız seçmenler dağıtılmadığında ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İyi Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 6.9, diğer yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.