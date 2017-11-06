06/11/2017 09:53


Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor Gökçek'in yerine kim gelecek

Melih Gökçek

Geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın isteği ile 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in koltuğuna oturacak isim belli olacak

AK Parti'de geçtiğimiz günlerde “Melih Gökçek’in yerine kim gelsin?” yoklaması yapılmış ve sandıktan sırasıyla Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıkmıştı. Bu üç isimden birisinin AKP tarafından aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

SEÇİM YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi de bugün saat 14.00’da Gökçek’ten boşalan başkanlık görevine yeni ismi seçmek için olağanüstü toplanacak. Yapılacak seçimde AKP’nin göstereceği adayın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor.


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