Melih Gökçek'in koltuğu için 3 isim aday gösterildi

AKP Genel Merkezi’nde bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilecek isim için temayül yoklaması yapıldı

Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve MKYK üyelerinin yaptığı oylamanın sonucundan; birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada ise Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün çıktığı öğrenildi.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Ankara Valiliğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Melih Gökçek’in 28 Ekim’de valilik makamına sunduğu dilekçe ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni belediye başkanının seçilmesi için sürecin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür.”

Kaynak: SÖZCÜ