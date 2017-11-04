04/11/2017 15:36


Hulusi Akar ve heyeti Yüksekova'da inceleme yaptı

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bazı incelemelerde bulundu

Alınan son bilgiye göre Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti.Orgeneral Akar, buradaki birliklerde denetleme ve inceleme yapıyor.


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