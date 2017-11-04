04/11/2017 12:06


Almanya ile Türkiye arasında kritik temas

Mevlüt Çavuşoğlu

Antalya'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel iki ülke arasındaki ilişki hakkında görüşme yaptı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Gabriel, görüşmede, Türkiye-Almaya arasındaki konuları ve karşılıklı beklentileri değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalyada biraraya geldik. Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk" dedi.

 


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