Türkiye tarihi bir kırılma yaşıyor

1953 Tunceli Gömemiş köyü doğumlu İktisatçı Yazar, Türkiye Vatan Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, Avrupa Gazetesini ziyaret etti

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-1953 Tunceli Gömemiş köyü doğumlu İktisatçı Yazar, Türkiye Vatan Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, Avrupa Gazetesini ziyaret etti. Ziyaretinde Türkiye gündemi konuşuldu. Aydınlık hareketinin ve eski işçi partisinin önemli isimlerinden Gültekin, Atlantik sistemi çöküyor. Türkiye, Atlantik sisteminden Avrasya’ya kayıyor. Bu durum varlığını Atlantik sistemi içinde tarif eden partiler açısından yolun sonuna gelindiği anlamına geliyor, dedi. Mehmet Bedri Gültekin, özetle şunları söyledi.

“ABD operasyonları: FETÖ, 17-25 Aralık...”

“Bir benzetme yapmak gerekirse cumhuriyetten sonra Türkiye 1945-1950 yıllar arasında bir kırılma yaşadı. O zamana kadar bölge merkezi dış politika izliyordu. Bağımsızlık bir ülkeydi. 2. Dünya savaşı sonraki koşullarda- çeşitli nedenleri var onun- ama sonunda Atlantik sistemine kaydı. Amerika ile ilişkileri geliştirdi, NATO üyeliğine başvurdu ve o cumhuriyet Atatürk’ün dış politikasını terk etti, bağımsızlık politikasını esnetti ve Atlantik sisteme dahil oldu birinci kırılma böyle oldu. Bu kırılma Demokrat partisinin iş başına gelmesi o kırılma sonucudur ve yeni dönemi ortaya çıkarttı. Bizim Vatan partisi olarak değerlendirmemiz Türkiye 3 yıldır benzer bir kırılma surecine yeniden girdi. 2014 dönüm ortasıdır. Silivri duvarının ilk adımıydı bunun. Amerika’nın Türkiye’de yürüttüğü büyük bir operasyonun boşa çıkarılması. Türk ordusunu teslim almak ve dağıtmak amaçlı bir operasyon, Türk ordusunu ve Türkiye yurtsever birikimini etkisiz kalmak. Bu 5-6 yıllık bir mücadeleden sonra bozguna uğratıldı, halkın çok büyük bir mücadelesi oldu. Dünyanın hiç bir yerinde yoktur bir şehrin 90 kilometre dışındaki bir hapishanenin etrafında tam 3 sefer kuşatılması yoktur dünyanın hiç bir yerinde. Sonunda bu Ergenekon balyoz tertip bozgun olarak atıldı ve Türkiye için de bir dönüm noktası oldu, bundan sonra bir kaç kritik nokta var. Türkiye FETÖ’nün üzerine gitmeye başladı. Çünkü Amerika Türkiye’deki 2013 hazırlanan ayaklanmasından sonra iktidar ile gidemeyeceğini gördü ve onun yerine hem Türkiye’yi elde tutmak, hem de kendisini her dediğini yapacak bir iktidar arayış içerisine girdi. Bunun için kullandığı araç FETÖ oldu. 17-25 aralık, meşhur milyonların ayakkabı kutularından çıktığı Amerika’nın operasyonuydu. AKP’yi devirmek için bir operasyondu fakat Amerika beceremedi, eski Amerika değil artık.”

“Türkiye, Rusya, İran, İrak, Suriye bu ülkede şu anda sağda işbirliği yapıyor”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“AKP iktidarı ise şunu gördü, eğer FETÖ’nün üzerine gitmese, Amerika’nın Türkiye’deki kendi yerine düşündüğü alternatif yok etmezse, kendisinin üstü silinecek ve yerine başka birisi getirilecek. Bunun için Amerika’nın Türkiye’deki alternatiflerini yok etmeyi kendi çıkarına gördü ve FETÖ’nün üzerine gitmeye başladı. Arkasından PKK üzerine gitmek 2015 hendek savaşları o da Amerika’ya çok önemli bir darbeydi. Türkiye’nin PKK üzerine gitmesi Amerika’ya darbe anlamına geliyordu. Amerika bütün bunlara geçen sene 15 Temmuz’da darbe yaparak AKP’yi yıkmak için cevap vermek istedi ama ABD yine beceremedi. Ve bu Türkiye’nin daha değişik bir rotaya girmesini daha da hızlandırdı, en son Barzani’nin bağımsızlık referandumundan sonra ortaya çıktı. Türkiye, Rusya, İran, İrak, Suriye bu ülkede şu anda sağda işbirliği yapıyor.”

“İran Amerika’nın hedefinde”

Gültekin sözlerini şöyle sona erdirdi. : “Türkiye gibi bir ülkenin kamp değiştirmesini demek dünya dengelerini alt üst olması demektir, Türkiye her hangi bir ülke değil. Türkiye batı bloğunda yer alması farklıdır batının ya da dünyanın hakimiyet açısından. Oradan kopması doğuda yer alması bambaşka bir dünya noktasına çıkmak demek. Mesele çıkarlar meselesidir. Niçin çıkarlar örtüşür? İran Amerika’nın hedefinde. Yıllardır bir ekonomik abluka altındaydı, askeri tehdit. Rusya da Amerika’nın hedefinde olan ülkelerden biri, dolaysıyla düşman ortak olunca ve ortak düşmandan gelen tehdide karşı birleşmek üç ülkenin de çıkarına.”

Biz Vatan Partisi olarak Temmuz ayı başında İran’a gittik en est düzeylerde görüşmeler yaptık, orada bizim İran yöneticilerine söylediğimiz konuları onlar da kendi durdukları yerden Türkiye ile ilgili söylediler. Biz onlara dedik ki Türkiye’ye güvenin, Türkiye Tayip Erdoğan demek değil, Türkiye’nin çıkarları vardır, gelenekleri, devleti, partileri, ordusu vardır. Batıdan gelen bir ülkeyi bölme şeklinde bir tehdit söz konusu ise, bütün bu dinamikleriyle bu ülke bu tehditlere karşı koyacaktır. İş başında kim olursa olsun, hükümet kim olursa olsun. Bunlar Türkiye’nin mecburiyetleridir ve Türkiye kaçınılmaz olarak bu tehdide karşı komşularıyla birleşmek ve dost olmak zorundadır ve bu yola da girmiştir. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Siz İran olarak Türkiye’nin bu yanda olumlu akmasına yardımcı olun, bu Türkiye’nin çıkarına olur sizin de çıkarınıza olur dedik. Bizim ziyaretimizden 25 gün sonra İran’ın Genelkurmay Başkanı geldi Türkiyeye 1979 sonra ilk defa yurt dışına çıktı. İran komutanı ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı ve görüşmeler olunuştu olumlu geçti ve şu an İran ile Türkiye silah arkadaş”

“Yeni durum, yeni saflaşma “

Gültekin: “Durumu şöyle özetleyebiliriz. Türkiye, Atlantik Sistemin gelen parçalama ve sömürgeleştirme saldırısı ile karşı karşıyadır ve bir Vatan Savaşı vermektedir. Vatan Savaşı’nın kaçınılmaz sonucu Türkiye’nin kamp değiştirmesidir. Türkiye Atlantik’ten kopuyor ve Avrasya’daki yerini alıyor.

Geride kalan dönemin borçlanma ekonomisi açısından deniz bitti. Türkiye üretim ekonomisine dönmek zorunda. Üretim ekonomisi ancak Avrasya’da hayata geçirilebilir. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi ve üretim ekonomisine dönmesi, bugün somut olarak Batı Asya Birliği içinde yer almasıyla mümkündür. Farklı mezhep ve dinlere sahip olan Batı Asya ülkeleri ancak laiklik temelinde bir araya gelebilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Bölge Merkezli Dış Politikası ve Cumhuriyet Devriminin Aydınlanma iklimi, bölge ülkelerinin bir araya getirecek biricik harçtır. İşte bütün bunlardan dolayı eski sistemin partileri arasındaki program ve politika farklılıklarını anlatan sağ – sol saflaşması, halk açısından anlamını kaybetmiştir. Üç maddede özetlediğimiz program Türkiye’nin ihtiyacı olan milli programdır. Halk bütün Partileri, şimdi bu programın terazisine vurmakta ve ona göre tavrını belirlemektedir.”

Mehmet Bedri Gültekin, Vatan Partisi İngiltere Temsilcisi Hayrettin Aydın ve Anadolu Kültür Merkezi’nden Murat Metin ile birlikte Avrupa Gazetesini ziyaret etti.

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1953 Tunceli Gömemiş köyü doğumlu İktisatçı Yazar, Türkiye Vatan Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin,